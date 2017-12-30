США не прагнуть розколу Сирії - міністр оборони Меттіс

Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що США не мають намірів розчленувати Сирію, використовуючи демаркаційну лінію, яка відокремлює зони дії збройних сил Росії і США.

Про це він повідомив журналістам, передає Reuters.

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Коментуючи ситуацію з діями США на території Сирії, американський міністр зазначив, що завдання боротьби з ІД не зняте, оскільки вони, вибиті з міста Ракки, перемістилися в середню частину долини річки Євфрат. Тут проходить лінія деконфліктацції з російськими військовими.

«Ми розуміємо, що по річці проходить лінія деконфліктацції», - сказав Меттіс.

За його словами, ця лінія не буде використовуватися Вашингтоном для розділу Сирії - тобто для розмежування зон дії США і Росії.

«У нас є демаркаційна лінія - так йдуть справи», - сказав Меттіс.

Тим не менш розчленування Сирії по цій лінії не планується, підкреслив він.