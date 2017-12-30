США не прагнуть розколу Сирії - міністр оборони Меттіс
Міністр оборони США заявив, що демаркаційна лінія не буде використовуватися Вашингтоном для розділу Сирії.
Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що США не мають намірів розчленувати Сирію, використовуючи демаркаційну лінію, яка відокремлює зони дії збройних сил Росії і США.
Про це він повідомив журналістам, передає Reuters.
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Коментуючи ситуацію з діями США на території Сирії, американський міністр зазначив, що завдання боротьби з ІД не зняте, оскільки вони, вибиті з міста Ракки, перемістилися в середню частину долини річки Євфрат. Тут проходить лінія деконфліктацції з російськими військовими.
«Ми розуміємо, що по річці проходить лінія деконфліктацції», - сказав Меттіс.
За його словами, ця лінія не буде використовуватися Вашингтоном для розділу Сирії - тобто для розмежування зон дії США і Росії.
«У нас є демаркаційна лінія - так йдуть справи», - сказав Меттіс.
Тим не менш розчленування Сирії по цій лінії не планується, підкреслив він.