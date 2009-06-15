ЄС продовжив на рік протипіратську операцію в Сомалі

18:49, 15 червня 2009
Світ
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Кажуть, виявилася ефективною...

Рада ЄС продовжила на один рік протипіратську військову операцію в Сомалі.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Ради ЄС.

Таким чином, операція “Аталанта” має бути продовжена до 13 грудня 2010 року.

Рада ЄС дійшла висновку, що в ході операції військово-морські сили довели свою здатність діяти ефективно проти піратства

Як повідомляв УНІАН, операція, що розпочалася 8 грудня 2008 року, проходить поблизу узбережжя Сомалі. Наразі в операції беруть участь 13 військових кораблів та три літаки спостереження.

 

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