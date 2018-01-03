США скликають екстрене засідання Радбезу ООН через криваві сутички в Ірані

Сполучені Штати Америки скликають екстрені засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН) та Ради ООН з прав людини.

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Приводом стали масштабні протести в Ірані, щодо яких адміністрація США висловлювалася на підтримку демонстрантів. Процедуру почала посолка США в ООН Ніккі Хейлі у вівторок, 2 січня, передає агенція новин AP, повідомляє DW.com.

За її словами, екстрені засідання будуть проведені найближчими днями. "Ніде зараз потреба у мирі, безпеці та свободі не піддається випробуванню так, як в Ірані", - наголосила дипломатка. Вона додала, що американський уряд "аплодує неймовірній відвазі іранського народу". Водночас у Державному департаменті допустили, що США можуть ввести санкції проти Тегерана через придушення протестів.

Протести в Ірані розпочалися одразу в низці міст 28 грудня. Спочатку вони були спрямовані проти економічної політики Тегерана і зростання цін, потім учасники акцій почали висловлювати пряме невдоволення урядом країни та духовним керівництвом теократичної ісламської республіки.

У 2017-2019 році крісло в Раді ООН з прав людини за принципом ротації має і Україна. Трирічний термін Німеччини в цьому органі завершується у 2018 році.