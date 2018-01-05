Масові протести в Ірані: США засудили затримання демонстрантів і розширили санкції
Міністерство фінансів США додало ряд компаній в санкційний список проти Ірану.
США володіють достатніми повноваженнями, щоб притягнути до відповідальності тих, хто причетний до насильства в Ірані. Про це йдеться в заяві Держдепартаменту, передає Reuters.
Держдеп "рішучим чином" засудив смерті і затримання в ході протестів в Ірані. "Жертвам режиму ми говоримо: ви не будете забуті", — йдеться в повідомленні. У свою чергу Мінфін США вніс до санкційний список ще п'ять іранських компаній.
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Проти цих компаній введені "вторинні санкції", йдеться в документі.
Нагадаємо, 31 грудня в Ірані були заблоковані месенджер Telegram і соціальна мережа Instagram. Крім того, з'являлося повідомлення про повне блокування інтернету в декількох містах.
Станом на 7 день антиурядових заворушень в Ірані відомо про 23 загиблих. У вівторок протестувальники знову активізувалися з настанням темряви, а в деяких містах почалася анонсований добою раніше страйк, який, за даними ЗМІ, не має загальнонаціонального характеру.