Білорусь запроваджує митний контроль на кордоні з Росією

Мінськ із середи, 17 червня, вводить посилений митний контроль на білорусько-російському кордоні на основних магістралях, повідомив глава Митного комітету Білорусі Олександр ШПІЛЕВСЬКИЙ.

Як повідомляє радіо «Свобода», за його словами, рішення ухвалене за вказівкою Президента Олександра ЛУКАШЕНКА у зв`язку зі зростанням кількості контрафактних вантажів, що надходять до країни з Росії.

У вівторок Комітет державного контролю Білорусі, зокрема, заявив, що близько 20% російського пива надходить за "тіньовими схемами".

Разом з тим, за словами секретаря Ради безпеки Білорусі Юрія ЖАДОБІНА, дії Мінська - це "симетрична відповідь" на політику Москви.

Відносини двох країн погіршились після запровадження Росією заборони на ввезення молочної продукції з Білорусі.