Після смерті солістки The Cranberries продажі її музики збільшилися на понад 900 000%

Смерть солістки ірландського рок-гурту The Cranberries Долорес О'Ріордан призвела до колосального збільшення продажів її музики в інтернеті.

Як зазначає TMZ, продажі музики співачки після її смерті зросли на понад 900 000%. При цьому йдеться як про сольні пісні співачки, так і у складі гурту.

Музика Долорес займає лідируючі позиції з продажів на Amazon. Попит на альбом The Cranberries "Something Else" зріс на 913 350%.

Також зросли позиції гурту на iTunes. Так альбоми гурту займають 3, 6, 7 і 9 сходинки у топ-10 найкращих альбомів.

Як повідомляв УНІАН, 46-річна О'Ріордан померла в отелі у Лондоні, куди вона приїхала для запису нової композиції. У поліції не змогли назвати причину смерті співачки.