Крім того, на ПК тепер також можна ввімкнути генерацію кадрів із DLSS або XeSS.

Розробники гри Clair Obscur: Expedition 33 відправили в реліз оновлення 1.4.0, покликане усунути деякі помилки і поліпшити користувацький досвід. Про це пишеться в Steam.

З'явилася пропозиція повторити битву: після поразки з'являється нове спливаюче вікно, що надає гравцям можливість швидко повторити битву.

Також є поліпшення DLSS і XeSS: додано підтримку генерації кадрів і режиму низької затримки для DLSS і XeSS (тільки для сумісних відеокарт).

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Крім того, додано додаткову функцію автовідтворення діалогів поза кат-сценами: її можна ввімкнути в налаштуваннях і під час діалогів.

З'явилися окремі повзунки гучності: налаштування звуку тепер дають змогу незалежно регулювати гучність під час фази дослідження і бою.

Також пофіксили зникнення журналів експедицій після завантаження файлу збереження, створеного в момент отримання журналу.

Clair Obscur: Expedition 33 - останні новини

Раніше повідомлялося, що розробники гри досить креативно підійшли до захоплення рухів для своїх босів. Як виявилося, один із найнезвичайніших супротивників, черепаха на ім'я Франсуа, був зіграний у студії захоплення рухів звичайною пластиковою пляшкою з водою.

До цього вони поділилися в соцмережах планами на майбутнє і натякнули, що на цьому історія не закінчиться. За їхніми словами, команда досліджує широкий спектр можливих поліпшень і розглядає відразу кілька напрямків, від нових функцій доступності до додаткового контенту. Серед інших планів - розширення списку локалізацій.

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