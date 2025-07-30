Туристка зазначила, що там багато різних пляжів для купання і водних видів спорту.

Іспанія завжди користується популярністю у туристів, але, на відміну від таких популярних місць, як Барселона, Мадрид, Малага, Бенідорм та інших, це недооцінене місце пропонує ідеальне поєднання міського життя і пляжу, і тут набагато менше туристів. Про це пише Daily Express.

Місто Сантандер в Іспанії, яке розташоване в регіоні Кантабрія, розкинулося на березі широкої бухти з безліччю приголомшливих пляжів, горбистими ландшафтами та приголомшливими краєвидами. Тут також багато ресторанів зі свіжими морепродуктами і торговий центр на бульварі Аламеда-де-Ов'єдо.

"Крім того, у місті панує розслаблена атмосфера, і воно набагато спокійніша, ніж інші міста Іспанії. Насолоджуйтеся мистецтвом та історією в музеї сучасного мистецтва Centro Botin або вирушайте на екскурсію історичною пам'яткою - Палацом Магадельна початку XX століття. Цікавий факт: популярний банк Santander також отримав свою назву від міста; його було засновано саме там", - йдеться у статті.

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Нещодавно одна відпочивальниця на ім'я Алі поділилася в інтернеті своїми враженнями про Сантандере і назвала його своєю "улюбленою прихованою перлиною".

"Перестала ходити туристичними місцями Іспанії і дісталася до цієї прихованої перлини. Іспанці кажуть, що там найкращі пляжі в Іспанії", - сказала вона.

Туристка зазначила, що тут багато різних пляжів для купання і водних видів спорту. Перераховуючи свої улюблені місця в Сантандері, вона додала:

"Місто красиве, дуже дешеве житло, ескалатори по всьому місту, тож не потрібно підніматися крутими схилами. Я вже говорила про прекрасні пляжі? Щодня у вас буде нове місце для спостереження за заходом сонця. Тихі райони без туристів".

Один із туристів назвав місто своїм "улюбленим місцем у світі".

"Не тільки Сантандер неймовірний, а й уся Кантабрія. Дуже рекомендую, і воно досить маленьке, тому туди дуже легко дістатися машиною", - прокоментував ще один, хто відвідав це місце.

Новини туризму

Міністерство з прав споживачів Іспанії 30 липня 2025 року заявило, що платформа Airbnb відкликала 65 тисяч оголошень про здачу житла в оренду для відпочинку, які влада раніше визнала такими, що порушують правила. Одночасно контролюючі органи виявили ще майже 55 тисяч оголошень, також визнаних незаконними.

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