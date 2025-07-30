За словами Ендрю Вілсона, вони витратили на цю гру чотири роки, дуже багато грошей і сил.

Генеральний директор Electronic Arts Ендрю Вілсон заявив, що компанія "вкладається на повну" в Battlefield 6 і що це "не просто продукт", а початок нової платформи.

Під час сесії запитань і відповідей на конференц-дзвінку, присвяченому публікації фінансових результатів за перший квартал 2016 фінансового року, Вілсона запитали про маркетингову стратегію EA щодо Battlefield 6 і про те, чим вона відрізняється від попередніх випусків серії, пише VGC.

Вілсон відповів, що цього разу компанія розглядає Battlefield 6 не як окремий продукт, а як старт нової платформи Battlefield - з подробицями, які буде розкрито пізніше на тижні.

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"Ви, безумовно, дізнаєтеся набагато більше вже за кілька днів. Ми інвестували в цю Battlefield більше, ніж у будь-яку попередню частину. Через два дні стане зрозуміло, якими були масштаби наших вкладень за останні чотири роки - у проєкті беруть участь чотири студії", - підкреслив він.

Повноцінний мультиплеєрний анонс Battlefield 6 відбудеться 31 липня, і, за словами Вілсона, саме з нього почнеться справжнє просування проєкту.

"Сотні стримерів та інфлюенсерів з усього світу вже прямують до Лос-Анджелеса та інших місць. Завтра вони проведуть весь день із грою, а в четвер почнуть транслювати її своїм фанатам", - додав Вілсон.

За словами гендиректора EA, під час розробки нової гри вони інтегрували "новий підхід до взаємодії зі спільнотою".

"Це буде перший випадок, коли гравці по-справжньому побачать масштаб того, що ми будуємо, і отримають перші натяки на те, що їх чекає попереду", - заявив він. Варто також нагадати, що закрите тестування триває з березня 2025 року.

Battlefield - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що розробники гри намагаються не нагадувати гравцям про Battlefield 2042. Студія хоче "відмежуватися" від невдалого іміджу попередньої гри. Один із користувачів вирішив порівняти "2042" і майбутню частину, знайшовши згодом низку відмінностей між ними. Зокрема, у кольорах.

Крім того, ми розповідали, коли відбудеться реліз Battlefield 6. Довго чекати не доведеться. Але вже зараз потрібно накопичити мінімум 70 євро для купівлі гри.

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