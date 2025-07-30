Одне з джерел припускає, що ці файли нібито могли бути "підроблені демократами".

Директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Сполучених Штатів Америки Кеш Патель виявив конфіденційні документи, пов'язані з початком розслідування щодо зв'язків чинного американського президента Дональда Трампа з Росією.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Fox News Digital. Зазначається, що документи були заховані у "мішках для спалювання" в секретній кімнаті всередині бюро.

Співрозмовники зазначили, що такі "мішки" використовуються для знищення документів з грифом "таємно" або вище. При цьому виявили декілька таких мішків, у яких були тисячі документів.

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Автори повідомили, що одним із документів, які співробітники ФБР знайшли в мішку для спалювання, за даними джерел, був секретний додаток до остаточного звіту колишнього спеціального прокурора Джона Дарема, який містить переглянуті ним відомості.

"Розсекречення секретного додатка здійснюється в тісній співпраці між директором ЦРУ Джоном Раткліффом, Пателем, директором Національної розвідки Тулсі Габбард, генеральним прокурором Пем Бонді та виконуючим обов'язки директора Національного агентства безпеки Вільямом Хартманом. Розсекречений додаток буде переданий голові Сенатського комітету з питань юстиції Чаку Грассі, який в кінцевому підсумку оприлюднить цей документ", – додається в матеріалі.

Джерела Fox News Digital зауважили, що іноземні джерела американських розвідників вказували на те, що "ФБР відіграватиме роль у поширенні версії про нібито змову Трампа з Росією", ще до того, як бюро розпочало своє розслідування "Crossfire Hurricane".

За даними джерел журналістів, у цих документах нібито є дані про те, що головну роль у розслідуванні даних щодо ймовірної змови Трампа з Росією відіграватиме саме ФБР часів 44-го президента США Барака Обами. Крім того, заявляється, що неофіційне розслідування щодо цих імовірних звʼязків нібито розпочали набагато раніше того, як скандал опинився на поверхні.

"Зрештою, оприлюднення секретного додатка додасть більшої вірогідності твердженню, що всередині уряду США існував скоординований план, спрямований на те, щоб допомогти кампанії Клінтон розпалити суперечку, пов'язуючи Трампа з Росією", – заявив один зі співрозмовників.

Один чиновник також зауважив, що не виключено, що ці документи насправді були "підроблені демократами".

Розслідування Crossfire Hurricane

Fox News нагадує, що під час виборчого циклу 2016 року, коли за посаду президента США змагалися демократка Гілларі Клінтон та республіканець Дональд Трамп, ФБР розпочало розслідування щодо можливої змови між передвиборчим штабом Трампа та Росією з метою впливу на результати виборів.

Відповідне розслідування проводилося всередині бюро, і було відоме під назвою "Crossfire Hurricane".

У травні 2025 року Трамп наказав розсекретити розслідування можливої змови його передвиборчого штабу із РФ у 2016 році.

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