Більше 40 автомобілів зіткнулися у масштабному ДТП в Чехії

Представник поліції Південно-Моравського краю Чехії Петро Замечнік повідомив про те, що на швидкісній магістралі, яка сполучає Прагу і Братиславу, зіткнулося понад 40 автомобілів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства, передає 112.ua.

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"Рух на цьому відрізку в обох напрямках тимчасово заблоковано, водії користуються іншими місцевими автодорогами. Серед машин, які потрапили в аварію, багато вантажівок. Пожежні допомагають дорожнім робітникам підіймати авто з кюветів, на це піде, ймовірно, вся ніч. Постраждали близько 10 осіб, з них один отримав поранення середньої тяжкості. У решти легкі травми", - сказав Замечнік.

У поліції повідомили, що причиною масових аварій став сильний снігопад та перевищення водіями дозволеної швидкості руху при таких погодних умовах.

Всього ж у Чехії, за даними поліції, в результаті негоди сталося більше 100 автомобільних аварій.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня поблизу Праги сталася ДТП за участю автобуса і легкового автомобіля. Три людини загинули, 48 постраждали. Серед постраждалих - четверо іноземців.