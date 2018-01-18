У Британії назвали найдорожчу модель нижньої білизни (фото)
15:11, 18 січня 2018Світ
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Зараз модель вагітна другою дитиною, але при цьому демонструє струнку фігуру.
Лідером стала 29-річна модель Кендіс Свейнпол / Instagram
Британський бренд нижньої білизни BlueBella оприлюднив рейтинг найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в популярній соцмережі Instagram.
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Лідером стала 29-річна модель Кендіс Свейнпол, заробіток якої за один рекламний допис становить 70 тисяч доларів, передає 24tv.ua. Кендіс також є "ангелом" Victoria's Secret і бере участь у показах компанії.
Зараз модель вагітна другою дитиною, але при цьому демонструє струнку фігуру.
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