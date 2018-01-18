У Британії назвали найдорожчу модель нижньої білизни (фото)

15:11, 18 січня 2018
Світ
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Зараз модель вагітна другою дитиною, але при цьому демонструє струнку фігуру.

Лідером стала 29-річна модель Кендіс Свейнпол / Instagram

Британський бренд нижньої білизни BlueBella оприлюднив рейтинг найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в популярній соцмережі Instagram.

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Лідером стала 29-річна модель Кендіс Свейнпол, заробіток якої за один рекламний допис становить 70 тисяч доларів, передає 24tv.ua. Кендіс також є "ангелом" Victoria's Secret і бере участь у показах компанії.

Зараз модель вагітна другою дитиною, але при цьому демонструє струнку фігуру.

Goodluck angels! With you in spirit

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Time for some shut eyeGood night Angels ✨ @victoriassecret

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Mood. holiday spirit @russelljames @insta_bobb @fulviafarolfi @elizabethsulcer

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Теги: #найбільш високооплачувана модель спідньої білизни бікіні-модель