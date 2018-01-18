У Британії назвали найдорожчу модель нижньої білизни (фото)

Британський бренд нижньої білизни BlueBella оприлюднив рейтинг найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в популярній соцмережі Instagram.

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Лідером стала 29-річна модель Кендіс Свейнпол, заробіток якої за один рекламний допис становить 70 тисяч доларів, передає 24tv.ua. Кендіс також є "ангелом" Victoria's Secret і бере участь у показах компанії.

Зараз модель вагітна другою дитиною, але при цьому демонструє струнку фігуру.

Goodluck angels! With you in spirit A post shared by Candice Swanepoel (@angelcandices) on Nov 30, 2016 о 7:34am PST