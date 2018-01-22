В Ірландії тисячі людей прощаються з солісткою The Cranberries (фото)

12:47, 22 січня 2018
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Долорес О'Ріордан проводжають в останню путь в її рідному місті Лімерік. Причину смерті артистки не будуть розголошувати до квітня.

Ілюстрація REUTERS

В Ірландії, у місті Лімерік проходить прощання з солісткою групи The Cranberries Долорес О'Ріордан, яка померла 15 січня, передає ТСН.

Тисячі людей зібралися біля церкви Святого Джозефа, де стоїть труна з тілом співачки. Там тіло Долорес пробуде до 23 січня, після цього співачку поховають.

Ілюстрація REUTERS

Шанувальники The Cranberries йдуть до гробу з білими трояндами, фотографіями з виступів О'Ріордан і її зустрічей з Папою Римським.

Тим часом вестмінстерський суд у Лондоні відмовився оголошувати причину смерті Долорес О'Ріордан. Як пише видання Rolling Stone, до квітня цю інформацію точно не будуть оголошувати.

Як повідомляв УНІАН, британська поліція назвала смерть 46-річної солістки The Cranberries "незрозумілою", але "не підозрілою".

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Теги: #похорон солістки Cranberries#померла Долорес О'Ріордан