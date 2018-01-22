В Ірландії тисячі людей прощаються з солісткою The Cranberries (фото)
Долорес О'Ріордан проводжають в останню путь в її рідному місті Лімерік. Причину смерті артистки не будуть розголошувати до квітня.
В Ірландії, у місті Лімерік проходить прощання з солісткою групи The Cranberries Долорес О'Ріордан, яка померла 15 січня, передає ТСН.
Тисячі людей зібралися біля церкви Святого Джозефа, де стоїть труна з тілом співачки. Там тіло Долорес пробуде до 23 січня, після цього співачку поховають.
Шанувальники The Cranberries йдуть до гробу з білими трояндами, фотографіями з виступів О'Ріордан і її зустрічей з Папою Римським.
Тим часом вестмінстерський суд у Лондоні відмовився оголошувати причину смерті Долорес О'Ріордан. Як пише видання Rolling Stone, до квітня цю інформацію точно не будуть оголошувати.
Як повідомляв УНІАН, британська поліція назвала смерть 46-річної солістки The Cranberries "незрозумілою", але "не підозрілою".