Радбез ООН обмежився усним закликом до Туреччини проявляти стриманість в Афріні

За підсумками консультацій постпред Франції при всесвітній організації Франсуа Делаттр повідомив, що під час дискусій «широко обговорювався заклик до стриманості Туреччини». При цьому він не уточнив, чи були заклики до Туреччини припинити операцію в Афріні, передає kommersant.ru.

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Як повідомляв УНІАН, про початок операції «Оливкова гілка» в Афріні Ердоган оголосив 20 січня. Пізніше прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявив, що операція проти курдських формувань буде проводитися в чотири етапи.