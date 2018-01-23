Радбез ООН обмежився усним закликом до Туреччини проявляти стриманість в Афріні
07:48, 23 січня 2018Світ
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Рада Безпеки ООН провела закриту нараду по Сирії. Будь-яких офіційних заяв щодо ситуації в Афріні Радбез ООН ухвалювати не став.
РБ ООН / REUTERS
За підсумками консультацій постпред Франції при всесвітній організації Франсуа Делаттр повідомив, що під час дискусій «широко обговорювався заклик до стриманості Туреччини». При цьому він не уточнив, чи були заклики до Туреччини припинити операцію в Афріні, передає kommersant.ru.
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Як повідомляв УНІАН, про початок операції «Оливкова гілка» в Афріні Ердоган оголосив 20 січня. Пізніше прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявив, що операція проти курдських формувань буде проводитися в чотири етапи.
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