Меркель закликала до боротьби з антисемітизмом і ксенофобією

Вона наголосила, що головним завданням нині є протистояння всіма силами антисемітизму та ксенофобії, і застерегла, що інакше злочини націонал-соціалізму можуть потрапити у забуття.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель засудила зростання проявів антисемітизму і ксенофобії.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Незрозуміло і ганебно, що зараз жодна єврейська установа не може існувати без поліцейської охорони - чи то школа, дитячий садок, чи синагога", - заявила вона у відеозверненні з нагоди Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту.

Вона наголосила, що головним завданням нині є протистояння всіма силами антисемітизму та ксенофобії, і застерегла, що інакше злочини націонал-соціалізму можуть потрапити у забуття.

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Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель цього дня також закликав до боротьби з проявами антисемітизму, ненависті та расизму у всьому світі. Він відзначив, що ніхто не може повернути колесо історії назад, але кожен може взяти на себе відповідальність за майбутнє.

Раніше міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр повідомив, що протягом 2017 року правоохоронними органами ФРН було зафіксовано близько 1,5 тисячі злочинів, скоєних на ґрунті антисемітизму.