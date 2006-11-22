У Польщі сьогодні оголосять жалобу через трагедію на шахті

У Польщі сьогодні оголосять загальнонаціональну жалобу через трагедію на вугільній шахті в Руді Шленскій.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Ярослав Качиньський, який прибув на місце інциденту. Кількість жертв від вибуху метану на вугільній шахті "Халемба" досягла вісьмох людей. На поверхню вже підняли тіла шістьох гірників. Рятувальні роботи тривають. Вибух метану стався на глибині понад тисячу метрів. На той момент під землею перебували 23 людини. Причини трагедії наразі не відомі.

5 канал