Spice Girls возз'єдналися: оприлюднено шалений гонорар співачок

Зазначається, що Spice Girls планують брати участь у різні телевізійні проекти в Японії, запустити рекламні кампанії і записати альбом з головних хітів групи.

Учасниці відомої британської поп-групи Spice Girls після тривалих переговорів вирішили возз'єднатися.

Про це повідомляє видання The Sun з посиланням на джерело.

Раніше одна з учасниць Вікторія Бекхем неодноразово зривали плани колективу виступити знову, однак тепер погодилася. Кожна учасниця отримає 10 мільйонів фунтів стерлінгів (14,2 мільйона доларів).

Джерело, близьке до групи, повідомило ЗМІ: "Ніхто не думав, що це станеться знову".

Читайте такожБекхем представив в Майамі власний футбольний клуб

Зазначається, що Spice Girls планують брати участь у різні телевізійні проекти в Японії, запустити рекламні кампанії і записати альбом з головних хітів групи.

При цьому, за словами джерела, Бекхем погодилася підписати контракт тільки заради грошей, якими допоможе своєму бізнесу.

Про возз'єднання співачок ЗМІ писали ще у листопаді 2017 року.