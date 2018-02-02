Spice Girls возз'єдналися: оприлюднено шалений гонорар співачок

17:36, 02 лютого 2018
Світ
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Гурт Spice Girls / фото REUTERS

Про це повідомляє видання The Sun з посиланням на джерело.

Раніше одна з учасниць Вікторія Бекхем неодноразово зривали плани колективу виступити знову, однак тепер погодилася. Кожна учасниця отримає 10 мільйонів фунтів стерлінгів (14,2 мільйона доларів).

Джерело, близьке до групи, повідомило ЗМІ: "Ніхто не думав, що це станеться знову".

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Зазначається, що Spice Girls планують брати участь у різні телевізійні проекти в Японії, запустити рекламні кампанії і записати альбом з головних хітів групи.

При цьому, за словами джерела, Бекхем погодилася підписати контракт тільки заради грошей, якими допоможе своєму бізнесу.

Про возз'єднання співачок ЗМІ писали ще у листопаді 2017 року.

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Теги: #Spice Girls#повернення Spice Girls