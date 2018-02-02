Ризик глобальних потрясінь: США попередили про негативні наслідки нових санкцій проти Росії

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки попереджає про негативні наслідки для американських інвесторів в разі запровадження нових санкцій на нові облігації державного боргу Росії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на доповідь Департаменту казначейства США (Міністерства фінансів).

“Департамент казначейства США попередив, що суверенний борговий ринок Росії надто важливий, щоби застосовувати санкції без ризику спричинити глобальне фінансове потрясіння, сигналізуючи, що адміністрації Трампа треба обережно ставитися до запровадження обмежувальних заходів”, - повідомляє видання.

При цьому в доповіді Мінфіну США робиться висновок, що розширення санкцій на нові облігації державного боргу Росії та похідні від нього фінансові інструменти може дестабілізувати ринки та розповсюдитися за межі Росії, що чинитиме “негативні побічні ефекти на глобальні фінансові ринки та на бізнес”.

Водночас, деякі інвестори розтлумачили ці висновки таким чином, що в США “зняли з розгляду введення санкцій відносно ринку боргових зобов’язань, незважаючи на тиск Конгресу стосовно додаткових санкцій проти Росії за її втручання у президентські вибори у 2016 році”.

Також сказано, що хоча Конгрес ще в серпні зажадав підготовки доповіді про вплив потенційних санкцій на російський державний борг, ця доповідь була спрямована Конгресу лише в понеділок, 29 січня.

Видання вважає, що ця доповідь є ще одним прикладом, що адміністрація президента США Дональда Трампа вочевидь обрала більш стриману позицію щодо Росії відповідно до нового закону “Протидія супротивникам Америки через санкції”. Зокрема, зазначається, що адміністрація Трампа відмовилась додати нові санкції на російську воєнну промисловість та оприлюднила перелік олігархів, які меншою мірою можуть потрапити під санкції, аніж багато експертів це очікували.

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У доповіді йдеться про те, що санкції проти російського державного боргу призведуть до зниження тиску на економічне зростання Росії, збільшать навантаження на банківський сектор та призведуть до вжиття Росією заходів у відповідь проти інтересів США.

“Зважаючи на розмір російської економіки, її взаємозв’язок та поширеність на світових ринках активів… масштаб впливу від розширення санкцій на державний борг та похідні з ним фінансові інструменти залишається невизначеним, але наслідки можуть відчути одночасно як інвестори Російської Федерації, так і США”, - йдеться у звіті.