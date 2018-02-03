У Польщі заявили про готовність до діалогу щодо закону про заборону "бандерівської ідеології"

Голова постійного комітету Ради міністрів Яцек Сасін заявив, що керівництво Польщі відкрите для розмови з країнами, які не задоволені цим законом.

Керівництво Польщі відкрите для розмови з Ізраїлем і США щодо конфлікту, що виник через схвалення парламентом закону про Інститут національної пам’яті. Про це заявив голова постійного комітету Ради міністрів Яцек Сасін.

Читайте такожІзраїль слідом за Україною висловив стурбованість польським законом про трактування історії За його словами, ця ситуація для Польщі некорисна і влада її не легковажить. Прем’єр-міністр Матеуш Моравєцький вже почав "великий труд діалогу", – нагадав Яцек Сасін, передає Польське радіо.

"Прем’єр-міністр створив історично-юридичну групу, яка має почати діалог з ізраїльською стороною. Ми робимо все, що в наших силах і всі найважливіші особи в польській державі задіяні в пояснення цієї справи. Маємо надію на добру волю наших партнерів, що вони захочуть слухати наші аргументи, а не розпалювати конфлікт, який не має жодного сенсу і реальних підстав", – сказав Сасін.

Після схвалення обома палатами парламенту, закон про Інститут національної пам’яті передано президенту Дуді, який вирішить, чи підписувати його.

Як повідомляв УНІАН, польський Сейм і Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам'яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів. Також законом вводиться кримінальна відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

Президент України Петро Порошенко вважає, що цей закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між двома країнами.

Держдепартамент США закликав Польщу переглянути закон. У Держдепі вважають, що закон може вплинути на польські стратегічні інтереси і відносини, зокрема й зі Сполученими Штатами та Ізраїлем.

Ізраїль виступив категорично проти польського закону про Інститут національної пам'яті. В Ізраїлі вважають, що жоден закон не змінить історичних фактів.