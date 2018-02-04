Літак-тигр і яскраві виступи: в Сінгапурі пройшла репетиція авіашоу (фоторепортаж)
13:50, 04 лютого 2018Світ
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Авіасалон пройде в Сінгапурі з 6 по 11 лютого, шоу відбудеться на Міжнародній виставці військової та цивільної авіації.
У повітряному просторі поблизу Сінгапуру пройшла репетиція авіашоу, яке відбудеться на Міжнародній виставці військової та цивільної авіації Singapore Airshow.
Авіасалон пройде в Сінгапурі з 6 по 11 лютого.
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