Під Москвою на авіашоу розбився літак: з'явилося відео з місця події
13:29, 02 вересня 2017Інциденти
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За попередніми даними, в результаті катастрофи загинули дві людини.
У підмосковній Балашисі на авіашоу розбився літак Ан-2. За попередньою інформацією загинули дві людини - пілоти повітряного судна.
За даними російських ЗМІ, під час одного з прольотів пілот не впорався з керуванням і на низькій висоті зіткнувся з землею. Після падіння літак зруйнувався і загорівся.
Ніхто з глядачів авіашоу не постраждав, на місце події прибули оперативні служби.
Показові польоти авіації проводилися в передмісті Москви у зв'язку з ювілеєм випуску першого літака Ан-2.
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