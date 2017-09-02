Під Москвою на авіашоу розбився літак: з'явилося відео з місця події

У підмосковній Балашисі на авіашоу розбився літак Ан-2. За попередньою інформацією загинули дві людини - пілоти повітряного судна.

За даними російських ЗМІ, під час одного з прольотів пілот не впорався з керуванням і на низькій висоті зіткнувся з землею. Після падіння літак зруйнувався і загорівся.

Ніхто з глядачів авіашоу не постраждав, на місце події прибули оперативні служби.

Показові польоти авіації проводилися в передмісті Москви у зв'язку з ювілеєм випуску першого літака Ан-2.