Шрі-Ланка святкує 70-ту річницю незалежності (фоторепортаж)

Свою звичну назву Шрі-Ланка отримала тільки в 1972 році. Шрі-Ланка в перекладі з санскриту означає «Благословенна Земля».

Шрі-Ланка святкує 70-ту річницю незалежності. Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка відзначає свій День незалежності 4 лютого з 1948 го року, тоді країна отримала незалежність і іменувалася Домініон Цейлон, формально залишаючись домініоном Великобританії.

Як повідомляє dilovamova.com, свою звичну назву Шрі-Ланка отримала тільки в 1972 році. Шрі-Ланка в перекладі з санскриту означає «Благословенна Земля».

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На острові виробляється приблизно 10% всього чаю в світі, близько 305-ти тисяч тонн на рік. Не дивно, що чай є візитною карткою Шрі-Ланки. На даний момент держава займає 3-е місце в світі по виробництву чаю, поступаючись тільки Індії і Китаю.

Ще на Шрі-Ланці в промислових масштабах добувають сапфір. Морозиво тут дуже популярно, майже в кожному магазинчику є холодильник з непоганим асортиментом, а національна квітка країни - Зоряний лотос.

Середня тривалість життя ланкійців - у чоловіків - 73 роки, у жінок - 77 років. 70% жителівШрі-Ланки буддисти, 20% - індуси і 10% - мусульмани, сикхи і християни. Цікаво, що першою в світі жінкою прем’єр-міністром, стала ланкійка - Сірімаво Бандаранаїке в 1960-му році. Фактичною, але не офіційною столицею країни є місто Коломбо. Офіційна столиця - місто Шрі-Джаяварденепура-Котте. Ланкійський Новий рік - Алут Авуруду, пов’язаний з місячними циклами і починається відповідно до розрахунків астрологів (святкується в квітні).

З однієї точки на південному узбережжі острова можна спостерігати і світанок і захід.