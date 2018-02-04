Секс-скандали в Голлівуді: Ума Турман детально розповіла про домагання Вайнштейна

Зокрема, актриса стверджує, що Вайнштейн запросив її в свій номер в лондонському готелі у 1990-ті роки, де штовхнув її на ліжко і спробував роздягтися".

Голлівудська актриса Ума Турман заявила, що стала жертвою сексуальних домагань з боку продюсера Харві Вайнштейна.

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Про це вона розповіла в інтерв'ю New York Times, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Турман висловила своє ставлення до скандалу навколо Вайнштейна ще в листопаді, написавши: "Мені подобається, що все йде повільно - ти не заслуговуєш кулі".

Тоді вона не стала детально розповідати про свої претензії до Вайнштейна, обіцяючи зробити це, коли буде готова.

В суботу газета New York Times опублікувала велику статтю під назвою "Ось чому Ума Турман у люті".

Зокрема, актриса стверджує, що Вайнштейн запросив її в свій номер у лондонському готелі у 1990-ті роки, де штовхнув її на ліжко і "спробував роздягтися".

Звинувачення на адресу Вайнштейна стосуються часу успіху фільму "Кримінальне чтиво" 1994 року, знятого Квентіном Тарантіно і спродюсованого Вайнштейном.

Інцидент, імовірно, стався в номері продюсера в лондонському готелі Savoy.

"Він штовхнув мене. Він намагався залізти на мене. Він робив всілякі неприємні речі, - розповіла актриса. - Однак у підсумку він все-таки не пішов до кінця і не став мене примушувати. Ти як тварина, яка намагається вислизнути, як ящірка".

За її словами, на наступний день вона отримала букет квітів із запискою: "У тебе відмінні інстинкти". Після асистенти Вайнштейна продовжували дзвонити з пропозиціями про нові проекти.

Представник Харві Вайнштейна (сам продюсер зараз проходить реабілітацію) випустила заяву після публікації статті.

У ньому йдеться, що команда продюсера зв'язувалася з New York Times і посилала фотографії, які "демонструють тісні зв'язки Вайнштейна та Турман".

В газеті визнали, що отримали "дружні" фотографії пари на прем'єрах фільмів і вечірках.

"Вайнштейн зізнається у незручній спробі залицяння до Турман 25 років тому в Англії - після невірного розуміння її сигналів, після флірту в Парижі, за яку він негайно вибачився і про яку глибоко шкодує", - йдеться в заяві.

"Однак її заяви про фізичне насильство не відповідають дійсності. Під час незручних залицянь Вайнштейна не було ніякого фізичного контакту, і він засмучений і здивований тим, чому Турман... чекала 25 років, щоб оприлюднити ці звинувачення", - написали представники продюсера.

Також 47-річна зірка заявила, що в 16 років, на початку кар'єри, до сексу її примусив неназваний актор на 20 років старший, ніж вона.

"По суті я була слухняною, - розповіла вона виданню. - Я намагалася сказати ні, я плакала, я робила все, що могла. Він сказав мені, що двері замкнені, але я не побігла і не спробувала ручку".

"Коли я прийшла додому, я пам'ятаю, що стояла перед дзеркалом і дивилася на свої руки, і я була така зла, що на них не було ні крові, ні синців", - додала вона.

Турман також докладно розповіла про тимчасовий розрив відносин з режисером Квентіном Тарантіно, який у співпраці з Вайнштейном працював над "Кримінальним чтивом" і "Вбити Білла" - найбільш успішними картинами Турман.

Вона розповіла, що посварилася з Тарантіно через аварію на зйомках "Убити Білла". За її словами, Тарантіно був в люті, що вона хотіла використати каскадера під час зйомок сцени в кабріолеті, незважаючи на можливу несправність автомобіля. У підсумку він переконав її саму вести машину - в результаті сталася аварія, і актриса отримала травми.

Інцидент вплинув на відносини пари. Турман погрожувала засудити студію Вайнштейна, однак їй 15 років не давали доступу до кадрів аварії.

Тарантіно поки не коментував звинувачення актриси.