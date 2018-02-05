В Індонезії впав будівельний кран, 4 людини загинули

Кран впав на будівельному майданчику залізничних колій у Матрамані.

У столиці Індонезії Джакарті під час падіння будівельного крана загинули четверо робітників

Як передає НВ з посиланням на Xinhua, трагедія сталася у Східній Джакарті рано вранці в неділю, 4 лютого.

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"Двоє людей загинули на місці події, ще двоє поранених померли в лікарні", - заявив начальник поліції Східної Джакарти старший комісар Йойон Тоно Сурья Путра.

Як передає місцеве видання The Jakarta Post, кран впав на будівельному майданчику залізничних колій у Матрамані. Він використовувався для підйому залізничних опор.

У результаті події також були поранені п'ятеро людей.

У повідомленні наголошується, що до цього кран падав кілька разів, але раніше інциденти обходилися без жертв.

Раніше УНІАН повідомляв, що в результаті обвалення вантажопідйомного крана в одному із заводів селища Маюн в Китаї загинули 18 осіб.