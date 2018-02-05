У Південній Кореї віце-президента Samsung звільнили після року під вартою

Суд пом'якшив вирок фактичному керівнику Samsung, визнавши, що передача компанією автомобілів і коней у безоплатне користування подрузі екс-президента не є хабарем.

У Сеулі 5 лютого суд оголосив рішення по апеляції, поданої віце-головою компанії Samsung Electronics Лі Чже Йоном. Суд засудив його до 2,5 років позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку на чотири роки.

Як повідомляє KBS, в результаті Лі Чже Йон, який перебував під вартою 353 дні, випущений на свободу. Рішення суду першої інстанції про позбавлення волі терміном на п'ять років скасовано.

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Важливу роль у цьому зіграло невизнання в якості хабара грошових переказів Samsung на рахунки некомерційних фондів Mir і K-Sports, які контролювалися Чхве Сун Силь, подругою екс-президента Пак Кин Хе. Суд також відхилив звинувачення у незаконному приховуванні за кордоном 7,5 млн доларів, визнавши при цьому хабарем виділення коштів на оплату занять кінним спортом Чон Ю Ра, дочки Чхве Сун Силь. Суд порахував, що передача компанією Samsung автомобілів і коней у безоплатне користування Чхве Сун Силь не є хабарем, адже їй не передавалися права власника.

Вказується також, що суд не визнав звинувачення про роботу, що нібито проводилася, щоб оформити передачу Лі Чже Йону керівництва Samsung Group у спадок. Зняті звинувачення у спробах заручитися підтримкою колишньої влади в даному питанні.

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