Путін може проголосувати на виборах президента Росії в Севастополі - ЗМІ

Президентські вибори в Росії заплановані на 18 березня 2018 року - річницю анексії українського Криму.

Під час виборів президента Росії 18 березня діючий глава держави Володимир Путін може поїхати голосувати на одну з виборчих дільниць анексованого Севастополя.

Про це повідомляє "Коммерсантъ" із посиланням на джерело, близьке до адміністрації президента.

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За інформацією видання, для Путіна підбирають регіон, де можуть виникнути проблеми з явкою, хоча на попередніх федеральних виборах Путін завжди голосував у Москві. Повідомляється, що це стало можливим через зміни законодавства в 2017 році, яке тепер дозволяє голосувати не тільки за місцем прописки, але і за місцем перебування.

Експерти стверджують, що такий хід "підвищить очікування в самому Севастополі, де є дефіцит адміністративних успіхів після 2014 року".

При цьому інший співрозмовник стверджує, що "поїхати в Крим і Севастополь до виборів - правильна ідея, але навряд чи Володимир Путін буде 18 березня не в столиці".

Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія Росії зареєструвала Володимира Путіна кандидатом на посаду президента РФ.

Президентські вибори в Росії заплановані на 18 березня 2018 року - річницю анексії українського Криму. Раніше ЦВК зареєструвала кандидатами в президенти РФ Володимира Жириновського від ЛДПР і Павла Грудініна від КПРФ.