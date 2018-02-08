Алієва висунули кандидатом на виборах президента Азербайджану

Коаліція опозиційних сил Азербайджану заявила про бойкот цих позачергових виборів.

З’їзд партії «Новий Азербайджан» висунув кандидатом в президенти через три дні після оголошення на квітень виборів чинного голову держави Ільхама Алієва.

Читайте такожАлієв оголосив позачергові вибори президента Азербайджану5 лютого президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив без пояснення причин про проведення в країні 11 квітня позачергових президентських виборів, які мали відбутися 17 жовтня.

Коаліція опозиційних сил Азербайджану заявила про бойкот цих позачергових виборів, назвавши їх оголошення кроком «з продовження терміну правління Алієва ще на сім років», передає радіо Свобода.

У канцелярії Алієва заявили, що оголошення дочасних виборів відповідає Конституції та Виборчому кодексу.

Парламент змінив у 2016 році Виборчий кодекс Азербайджану, всього було внесено 30 правок, одна з яких, що президент країни обиратиметься терміном на 7 років.