Помер один із творців інтернету Джон Барлоу

13:33, 08 лютого 2018
Світ
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Джон Перрі Барлоу помер на 71 році життя / Фото eff.org

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Про це повідомляється на сайті організації Electronic Frontier Foundation (EFF), яку заснував Барлоу. "Сьогодні інтернет втратив свого героя. EFF сумує про звільнення свого мудрого співзасновник Джона Перрі Барлоу", - йдеться в заяві EFF.

У заяві організації наголошується, що основні інтернет-сегменти існують і розвиваються завдяки Барлоу. EFF спеціалізується на захисті прав у кіберпросторі.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році помер винахідник електронної пошти та символу "@" Рей Томлінсон.

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Теги: #Джон Барлоу#створення інтернету