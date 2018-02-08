Помер один із творців інтернету Джон Барлоу

Основні інтернет-сегменти існують і розвиваються завдяки Барлоу, зазначили у заснованій ним організації.

Засновник компанії Electronic Frontier Foundation Джон Перрі Барлоу помер у віці 70 років. Він був одним з основоположників сучасного інтернету.

Читайте такожУ США помер головний конструктор літака Boeing-747 Джо Саттер

Про це повідомляється на сайті організації Electronic Frontier Foundation (EFF), яку заснував Барлоу. "Сьогодні інтернет втратив свого героя. EFF сумує про звільнення свого мудрого співзасновник Джона Перрі Барлоу", - йдеться в заяві EFF.

У заяві організації наголошується, що основні інтернет-сегменти існують і розвиваються завдяки Барлоу. EFF спеціалізується на захисті прав у кіберпросторі.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році помер винахідник електронної пошти та символу "@" Рей Томлінсон.