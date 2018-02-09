Найкращі фото тижня: історичний запуск Falcon Heavy, видовищний старт Олімпіади 2018 та засніжена Європа (фотопідбірка)

18:20, 09 лютого 2018
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У Києві весь тиждень проходив тиждень моди / Gleb Garanich
У Києві весь тиждень проходив тиждень моди / Gleb Garanich /  © REUTERS
У США Джастін Тімберлейк запалив на Супербоул / Kevin Lamarque
У США Джастін Тімберлейк запалив на Супербоул / Kevin Lamarque /  © REUTERS
Виступ артистів на сесії МОК напередодні Олімпіади 2018 / Kim Hong-Ji
Виступ артистів на сесії МОК напередодні Олімпіади 2018 / Kim Hong-Ji /  © REUTERS
Президент Туреччини вперше майже за 60 років зустрівся з Папою Римським / Alessandro Di Meo/Pool
Президент Туреччини вперше майже за 60 років зустрівся з Папою Римським / Alessandro Di Meo/Pool /  © REUTERS
На Іспанію обрушилися снігопади, але декого це не налякало / Juan Medina
На Іспанію обрушилися снігопади, але декого це не налякало / Juan Medina /  © REUTERS
Дональд Трамп після чуток про розлад у родині знову почав з'являтися на публіці з дружиною Меланією / Yuri Gripas
Дональд Трамп після чуток про розлад у родині знову почав з'являтися на публіці з дружиною Меланією / Yuri Gripas /  © REUTERS
Кіт Джуліана Ассанжа продовжує сумувати в посольстві Еквадору в Лондоні / Peter Nicholls
Кіт Джуліана Ассанжа продовжує сумувати в посольстві Еквадору в Лондоні / Peter Nicholls /  © REUTERS
Іспанію продовжують розчищати від снігу / Eloy Alonso
Іспанію продовжують розчищати від снігу / Eloy Alonso /  © REUTERS
Компанія Space X Ілона Маска успішно запустила в Космос саму важку ракету в історії / SpaceX
Компанія Space X Ілона Маска успішно запустила в Космос саму важку ракету в історії / SpaceX /  © REUTERS
Прискорювачі ракети Falcon Heavy багаторазового використання синхронно приземлилися на платформах / Тома Baur
Прискорювачі ракети Falcon Heavy багаторазового використання синхронно приземлилися на платформах / Тома Baur /  © REUTERS
Офіційні вболівальниці з КНДР приїхали на Олімпіаду в Пхенчхан / Yonhap
Офіційні вболівальниці з КНДР приїхали на Олімпіаду в Пхенчхан / Yonhap /  © REUTERS
Вдале полювання чайки в Лівані / Ali Hashisho
Вдале полювання чайки в Лівані / Ali Hashisho /  © REUTERS
На Тайване стався потужний землетрус / Stringer
На Тайване стався потужний землетрус / Stringer /  © REUTERS
Париж теж на цьому тижні засипало снігом / Gonzalo Fuentes
Париж теж на цьому тижні засипало снігом / Gonzalo Fuentes /  © REUTERS
В снігопад парижани підгодовували птахів / Mal Langsdon
В снігопад парижани підгодовували птахів / Mal Langsdon /  © REUTERS
Виставка вінтажних машин в Парижі / Gonzalo Fuentes
Виставка вінтажних машин в Парижі / Gonzalo Fuentes /  © REUTERS
Орлине полювання в Казахстані / Shamil Zhumatov
Орлине полювання в Казахстані / Shamil Zhumatov /  © REUTERS
Лемури під час перепису тварин в Лондонському зоопарку / Tom Jacobs
Лемури під час перепису тварин в Лондонському зоопарку / Tom Jacobs /  © REUTERS
Мурал у Каїрі напередодні президентських виборів в Єгипті / Amr Abdallah Dalsh
Мурал у Каїрі напередодні президентських виборів в Єгипті / Amr Abdallah Dalsh /  © REUTERS
Молитовний сніданок у Трампа у Вашингтоні / Jonathan Ernst
Молитовний сніданок у Трампа у Вашингтоні / Jonathan Ernst /  © REUTERS
Схід сонця в Парижі / Philippe Wojazer
Схід сонця в Парижі / Philippe Wojazer /  © REUTERS
Справжня зима у Франції / Philippe Wojazer
Справжня зима у Франції / Philippe Wojazer /  © REUTERS
Збірна України на церемонії відкриття Олімпіади / Rob Schumacher-USA TODAY Sports
Збірна України на церемонії відкриття Олімпіади / Rob Schumacher-USA TODAY Sports /  © REUTERS
Церемонія відкриття Зимових Олімпійських Ігор 2018 в Пхенчхані / Pawel Kopczynski
Церемонія відкриття Зимових Олімпійських Ігор 2018 в Пхенчхані / Pawel Kopczynski /  © REUTERS
Дві Кореї під одним прапором на відкритті Олімпіади в Пхенчхані / Kai Pfaffenbach
Дві Кореї під одним прапором на відкритті Олімпіади в Пхенчхані / Kai Pfaffenbach /  © REUTERS
Запалення олімпійського вогню / Phil Noble
Запалення олімпійського вогню / Phil Noble  /  © REUTERS
Зимова Олімпіада офіційна почалася! / Arnd Wiegmann
Зимова Олімпіада офіційна почалася! / Arnd Wiegmann /  © REUTERS

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Чи не головною подією тижня, що минає став історичний запуск  найпотужнішої в світі ракети Falcon Heavy від компанії SpaceX Ілона Маска. Ракета стартувала 6 лютого з космодрому NASA у Флориді із особистим електромобілем Маска на борту, який тепер літатиме у Космосі.

9 лютого у південнокорейському Пхенчхані відбулася урочиста церемонія відкриття Зимових Олімпійських ігор 2018. Від України на змагання до Кореї поїхали 33 спортсмени, які виступають у 9 з 15 олімпійських видах спорту.

Тим часом цього тижня на Європу обрушилися нові снігопади, особливо дісталося Франції та Іспанії. 

Також цього тижня в Лондонському зоопарку почався традиційний перепис тварин. Особливо процес зацікавив лемурів.

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Теги: #SpaceX#снігопад#Париж#Ілон Маск#фото#Пхенчхан#Falcon Heavy#Дональд Трамп#Олімпіада-2018