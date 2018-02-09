Найкращі фото тижня: історичний запуск Falcon Heavy, видовищний старт Олімпіади 2018 та засніжена Європа (фотопідбірка)

Добірка найбільш вражаючих фотографій з усього світу за тиждень, що минає.

УНІАН зібрав традиційну підбірку найкращих фотографій з усього світу, опублікованих на фотосервісі Reuters протягом тижня, що минає.

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Чи не головною подією тижня, що минає став історичний запуск найпотужнішої в світі ракети Falcon Heavy від компанії SpaceX Ілона Маска. Ракета стартувала 6 лютого з космодрому NASA у Флориді із особистим електромобілем Маска на борту, який тепер літатиме у Космосі.

9 лютого у південнокорейському Пхенчхані відбулася урочиста церемонія відкриття Зимових Олімпійських ігор 2018. Від України на змагання до Кореї поїхали 33 спортсмени, які виступають у 9 з 15 олімпійських видах спорту.

Тим часом цього тижня на Європу обрушилися нові снігопади, особливо дісталося Франції та Іспанії.

Також цього тижня в Лондонському зоопарку почався традиційний перепис тварин. Особливо процес зацікавив лемурів.