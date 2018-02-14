Вчора пізно увечері помер принц Данії Хенрік

У королеви Данії Маргрете II і принца Хенріка двоє синів - Фредерік Андре Хенрік Крістіан і принц Йоакім Хольгер Вальдемар Крістіан.

Принц Данії Хенрік вчора пізно увечері помер під час сну на 84-му році життя.

Про це повідомляє сайт королівського палацу Данії. "Його Королівська Високість принц Хенрік помер мирно уві сні у вівторок 13 лютого о 23.18 у палаці Фреденсборг. Її Величність королева і двоє синів були поруч" - йдеться у повідомленні.

Хенрік був чоловіком королеви Данії Маргрете II. У королеви Маргрете II і принца Хенріка двоє синів: 49-річний кронпринц Фредерік Андре Хенрік Крістіан і 48-річний принц Йоакім Хольгер Вальдемар Крістіан.