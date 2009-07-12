Вибух на хімічному заводі в Китаї

У Китаї на хімічному заводі вибухнула ємність для зберігання нафти. За даними агентства Синьхуа, інцидент стався сьогодні в місті Урумчі - центрі Синьцзян-Уйгурського автономного району на північному заході країни. Західні агентства, з посиланням на китайські офіційні джерела, повідомляють, що, ймовірно, немає зв`язку між цією подією і недавніми заворушеннями в Урумчі, під час яких загинули більше 180 осіб. Поки немає інформації про можливі жертви вибуху, але немає також і даних про причини, які призвели до нього.

Радіо Свобода