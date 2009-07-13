США не проти другої військової бази Росії в Киргизії

Сполучені Штати не заперечуватимуть проти відкриття другої військової бази РФ в Киргизії. "Будь-яке рішення з цього питання, зрозуміло, є суверенним правом киргизького уряду", - заявив заступник держсекретаря США Вільям Бернс в Бішкеку, коментуючи чутки про те, що Росія збирається збільшити свою військову присутність в Киргизії.

"На нашу думку, будь-який крок, який зміцнює суверенітет, незалежність і безпеку Киргизії, є здоровим", - наводить Associated Press слова американського дипломата.

Уряд Киргизії, нагадує РосБізнесКонсалтинг, ухваливши рішення про закриття американської бази "Манас", погодився на створення в Бішкеку Центру транзитних перевезень для підтримки місії США в Афганістані. Після цього в пресі почали циркулювати чутки, що Росія веде переговори з Киргизією про надання нової бази для сил ОДКБ.