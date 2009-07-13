Прем'єр Японії оголосив про розпуск парламенту

Прем`єр-міністр Японії Таро Асо прийняв рішення розпустити парламент і скликати нові загальні вибори. Про це повідомляє AP з посиланням на японський телеканал NHK.

Офіційно Палату представників буде розпущено наступного тижня (швидше за все, 21 липня), а нові вибори відбудуться 30 серпня, повідомляє NHK. Інформагентство "Кіодо Цусін" називає іншу можливу дату нових виборів – 8 серпня.

Причиною розпуску парламенту стали місцеві вибори в Токіо, які пройшли в неділю, 12 липня. На них Ліберально-демократична партія, очолювана Таро Асо, зазнала нищівної поразки. Їй вдалося одержати тільки 38 місць в столичному парламенті, її партнерові по коаліції, Комейто (Партії чистої політики) – 23 місця, повідомляє Japan Today.

Всього в токійському законодавчому органі засідають 127 депутатів; коаліція втратила більшість вперше за 44 роки, повідомляє NHK. Опозиційна Демократична партія на тих же виборах завоювала 54 мандати.

Прем`єра Асо підтримують близько 20 відсотків населення Японії. За даними ВВС News, він може піти у відставку з поста лідера Ліберально-демократичної партії перед достроковими виборами.

Раніше очікувалося, що вибори відбудуться в жовтні, оскільки 4-річний термін роботи нижньої палати парламенту Японії закінчується 10 вересня. За цей період у країні змінилися чотири прем`єри. Японія важко переживає світову фінансову кризу: так, за четвертий квартал 2008 року ВВП країни скоротився на 3,3 відсотка.

Лента.ру