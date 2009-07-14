Ізраїль перекинув у Червоне море два військові кораблі

Ізраїль перекинув два військові кораблі з Середземного моря в Червоне через контрольований Єгиптом Суецький канал, передають місцеві ЗМІ, трактуючи операцію як попередження Ірану або ознаку активізації боротьби з контрабандою зброї в сектор Газа.

Інформація про прохід через Суец ракетних корветів "Ейлат" і "Ханіт" - найбільших кораблів ізраїльських ВМС - надходить з посиланням на джерела в Єгипті. Ізраїльські військові утримуються від офіційних коментарів.

Водночас експерти звертають увагу на те, що цензура не перешкоджає поширенню таких повідомлень, зокрема каналами державних ЗМІ.

У червні повідомлялося про перехід у Червоне море і назад ізраїльського підводного човна класу "Дольфін", здатного, як вважається, нести ядерну зброю. Основною метою маневрів тоді була названа демонстрація Іранові можливостей ізраїльського флоту, нагадує РІА "Новости".

У випадку з ракетними корветами висловлюються припущення, що вони можуть бути задіяні в перехопленні судів з контрабандною зброєю, призначеною для палестинських угруповань сектора Газа.

"Ейлат" і "Ханіт" - два з трьох корветів типу Саар-5, які розроблені в Ізраїлі, і перебувають на озброєнні ВМС країни. Водотоннажність 1075 т, довжина 85,6 м, ширина 11,9, осадка 3,2 м, крейсерська швидкість 17 вузлів (максимальна - 33), екіпаж - 74 особи. На кормі — ангар і вертолітний майданчик.