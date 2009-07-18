Рада ЄС призначила тимчасового комісара Євросоюзу від Бельгії
19:16, 18 липня 2009Світ
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До 31 жовтня 2009 року
Рада ЄС призначила тимчасово комісаром Європейського Союзу від Бельгії міністра закордонних справ країни Карела де ГУХТА замість Луї МІШЕЛЯ, обраного на останніх парламентських виборах до Європарламенту.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було схвалено 17 липня.
К. де ГУХТ працюватиме на посаді комісара ЄС з питань розвитку і гуманітарної допомоги до 31 жовтня 2009 року – терміну дії повноважень нинішнього складу Єврокомісії.
К. де ГУХТУ 55 років, з 2004 року - міністр закордонних справ Бельгії.
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