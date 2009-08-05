Російські підводні човни патрулюють узбережжя США

Останні кілька днів два російські атомні підводні човни патрулюють східне узбережжя США, повідомили агентству Associated Press працівники Міністерства оборони США на умовах анонімності.

За їх словами, російські підводні човни тримаються в міжнародних водах, не порушують законодавство і поки що не дають приводів для занепокоєння американському військовому відомству. Вони особливо наголосили, що такої практики не спостерігалося з кінця "холодної війни".