На півдні Москви зіткнулися націоналісти з антифашистами

На півдні Москви у станції метро "Коломенська" ввечері в суботу відбулася масова бійка, передає Газета.ru. У бійці брали участь близько сорока осіб.

Ймовірно, билися націоналісти з антифашистами. У хід ішли биті пляшки і палиці. Деякі очевидці стверджують, що нападники були озброєні ножами і кастетами. Хтось з учасників зіткнення розпорошив газ з газового балончика.

В результаті події постраждали мінімум шість чоловік. За словами кореспондента, вони сидять на сходинках кінотеатру «Орбіта», чекаючи медичної допомоги.

Кілька патрулів міліції, що були поблизу, не встигли нічого зробити. Бійка закінчилася досить швидко, і більшість її учасників сховалися в метро.