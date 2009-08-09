ООН збільшить кількість жінок у миротворчих місіях

Департамент операцій з підтримки миру Організації Об`єднаних Націй (ООН) оголосив про активізацію дій, спрямованих на розширенні участі жінок-поліцейських в миротворчих місіях. Зокрема, планується в 2014 р. збільшити до 20% кількість жінок серед оонівських поліцейських, зазначено в повідомленні ООН.

У документі наголошується важливість рівноправної і всебічої участі жінок у всіх зусиллях з підтримки та сприяння зміцненню миру і безпеки, а також необхідність посилення ролі жінок в миротворчих операціях ООН. Наразі частка участі жінок в миротворчих операціях менше 2%, а в поліцейських - 8%.

РосБізнесКонсалтинг