Головред газети отримав три роки за таємниці спецслужб

Головний редактор казахстанської газети "Алма-Ата инфо" Рамазан Єсергепов одержав три роки колонії загального режиму за розголошення службової таємниці Комітету національної безпеки (КНБ) Казахстану. Йому також заборонено займатися журналістикою впродовж двох років після звільнення.

Всього у справі засуджені чотири особи, зокрема підприємець Султан Махмадов, який передав журналістові секретні дані. Махмадов одержав сім років в`язниці з конфіскацією майна, глава служби безпеки компанії Махмадова Ерлан Сандибаєв - вісім, а охоронець підприємця - два роки умовно.

Єсергепов був звинувачений у розголошенні службової таємниці КНБ в статті, яка вийшла в "Алма-Ата инфо" в листопаді 2008 року. У газеті, за непідтвердженими даними, було оприлюднене службове листування обласного відділення комітету з центральним апаратом, щодо кримінальної справи проти братів Махмадових, яких звинувачували, крім іншого, в несплаті податків.

Невдовзі після публікації матеріалів у будинку Есергепова, де розташовувалася і редакція "Алма-Ата инфо" був проведений обшук, а в лютому 2009 року стало відомо, що випуск газети припинений на один місяць за рішенням суду.

На початку грудня 2008 року Єсергепов звернувся до посольства США з проханням надати йому політичний притулок в цій країні, проте дістав відмову.

Лента.ру