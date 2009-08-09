Поліція розігнала мітинг проти циганів

На сході Словаччини поліція громадського порядку мусила вдатися до брандспойтів, щоб розігнати заборонений мітинг сотень крайньоправих радикалів, які виступали проти циганів. Протестувальники натомість закидали поліцейських камінням і пляшками.

Мітинг був організований неонацистським угрупуванням "Словацька єдність", передає Associated Press. За словами правоохоронців, організатор мітингу, Маріан Котлеба, заарештований.

Мітинговці заявляли, що виступають проти нападу циганів на місцевих жителів.

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