Поліція розігнала мітинг проти циганів
09:39, 09 серпня 2009Світ
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Повідомлення із Словаччини
На сході Словаччини поліція громадського порядку мусила вдатися до брандспойтів, щоб розігнати заборонений мітинг сотень крайньоправих радикалів, які виступали проти циганів. Протестувальники натомість закидали поліцейських камінням і пляшками.
Мітинг був організований неонацистським угрупуванням "Словацька єдність", передає Associated Press. За словами правоохоронців, організатор мітингу, Маріан Котлеба, заарештований.
Мітинговці заявляли, що виступають проти нападу циганів на місцевих жителів.
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