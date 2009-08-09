Жертв атомної бомби вшановують у Нагасакі

В японському місті Нагасакі згадують жертв атомного бомбардування.

За традицією об 11:02 за місцевим часом, коли 9 серпня 1945 року над містом вибухнула скинута з бомбардувальника Б-29 бомба "Фет Бой" ("Товстун"), тисячі людей в меморіальному Парку миру завмерли в хвилині мовчання.

64 роки тому вибухова хвиля поширилася на площі понад 100 квадратних кілометрів. В результаті загинули більше 70 тисяч осіб, кожен третій будинок був зруйнований. З роками кількість жертв росло: люди вмирали від променевої хвороби і радіоактивного забруднення. Як зазначають "Вести", донині загальна кількість померлих перевищила 140 тисяч.