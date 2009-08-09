У Японії стався потужний землетрус
15:30, 09 серпня 2009Світ
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Тремтіння будинків відчувалось у Токіо
У Японії стався землетрус силою більше семи балів за шкалою Ріхтера, повідомляє Франс Прес.
Про постраждалих та руйнування інформація поки не надходила. Землетрус відчувався на півночі та у центрі країни, включаючи Токіо.
За попередньою інформацією, у японській столиці руйнувань не зафіксовано, спостерігались перебої у роботі громадського транспорту.
У Токіо під час підземних поштовхів відчувалося сильне тремтіння стін будівель і меблів у будинках.
Епіцентр землетрусу знаходився у районі невеликих японських островів Ідзу, у 309 кілометрах на північний захід від Токіо. У Японському метеорологічному агентстві заявили, що небезпеки виникнення цунамі немає, зазначає Лента.ру.
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