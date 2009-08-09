У Японії стався потужний землетрус

У Японії стався землетрус силою більше семи балів за шкалою Ріхтера, повідомляє Франс Прес.

Про постраждалих та руйнування інформація поки не надходила. Землетрус відчувався на півночі та у центрі країни, включаючи Токіо.

За попередньою інформацією, у японській столиці руйнувань не зафіксовано, спостерігались перебої у роботі громадського транспорту.

У Токіо під час підземних поштовхів відчувалося сильне тремтіння стін будівель і меблів у будинках.

Епіцентр землетрусу знаходився у районі невеликих японських островів Ідзу, у 309 кілометрах на північний захід від Токіо. У Японському метеорологічному агентстві заявили, що небезпеки виникнення цунамі немає, зазначає Лента.ру.