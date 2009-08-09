Таліби чекають відповіді із США

Бойовики руху "Талібан", які утримують полоненого американського солдата - рядового Боу Бергдала, заявили, що досі чекають відповіді на свій ультиматум щодо умов видачі військовослужбовця, висунутий урядові США, передає Associated Press.

Представники бойовиків повідомили, що рішення про долю солдата ще не ухвалене. За їх словами, його життя зараз в руках американського командування, і що умовою повернення військовослужбовця є припинення американських бомбардувань двох районів Афганістану - Гіро, розташованого в провінції Газні, і Хошаманд в провінції Пактика.

Прес-секретар американського військового контингенту в Афганістані Крістіна Сайденстрікер відмовилася дати прямий коментар щодо можливості прийняття ультиматуму бойовиків з метою звільнити Б.Бергдала. "Ми не робимо нічого, що ставить під сумнів його (Б.Бергдала) безпеку або наші зусилля з його звільнення. Операція з його звільнення є однією з найбільших операцій, які відбуваються зараз", - сказала вона.

23-річний рядовий Б.Бергдал, нагадує РосБізнесКонсалтинг, добровільно залишив розташування своєї частини 30 червня 2009 р. За заявою американських військових, солдат залишив зброю, бронежилет і каску в казармі і вийшов за територію частини. Командування військового контингенту США в Афганістані заявило, що не бачить пояснень такому вчинкові солдата.