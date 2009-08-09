Німець одержав два роки умовно за евтаназію дружини

Земельний суд у Фульде (Гессен) засудив 51-річного чоловіка до двох років позбавлення волі умовно за евтаназію дружини, повідомляє інтернет-видання RP-Online. У січні 2008 року він на прохання дружини, яка страждала від депресій, ввів їй підвищену дозу серцевих ліків.

48-річна жінка неодноразово висловлювала бажання покінчити з життям і залишила після себе прощальну записку, де пояснювала свої мотиви. Проте, на процесі прокурор вимагала засудити вдівця до чотирьох років і трьох місяців, назвавши його головним винуватцем події.

За словами прокурора, чоловік обманював дружину, мав сторонні зв`язки і не приховував цього, сприяв виникненню у неї депресивного стану, нічим не допомагав, залишав одну з її проблемами і тим самим підштовхував до самогубства, яке, врешті-решт, сам же допоміг здійснити.

Тим часом, адвокат обвинуваченого наполягав на умовному покаранні, звертаючи увагу на те, що чоловік тривалий час був під сильним психологічним тиском, постійно чув від дружини прохання допомогти в самогубстві, і у результаті здався. Судовий експерт зі свого боку дійшов висновку, що жінка вирішила покінчити життя самогубством, щоб помститися чоловікові за зраду.

Повідомляється, що жінка, яка працювала в аптеці, у письмовій формі попросила чоловіка ввести їй після того, як вона засне, чотири шприци наперед приготованих бета-блокерів. Через деякий час, за вказівками дружини, чоловік викликав швидку, яка констатувала зупинку серця уві сні і смерть від природних причин.

Про те, що сталося, так би нічого і не дізналися, проте в поліцію надійшла анонімка. Після цього за вдівцем встановили стеження і в його електронних листах виявили натяки на евтаназію. На процесі він у всьому зізнався, заявивши, що розкаюється в скоєному і все ще кохає дружину. Суд взяв це до уваги.

Лента.ру