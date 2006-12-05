У вбивстві Литвиненка спецслужби Великобританії звинувачують ФСБ

Спецслужби Великобританії упевнені в тому, що отруєння Олександра Литвиненка було здійснене за дорученням Федеральної служби безпеки Росії, пише у вівторок газета The Times.

Як розповіли виданню джерела в правоохоронних органах, ФСБ підозрюється в організації "украй складної схеми", для втілення якої в життя служба, ймовірно, використовувала своїх колишніх агентів.

"Ми знаємо, як ФСБ працює за кордоном, і, враховуючи обставини смерті пана Литвиненка, ФСБ має бути основною підозрюваною" - розповів співбесідник газети.

Разом із Скотланд-Ярдом розслідуванням вбивства впритул займаються британські розвідслужби MI5 і MI6. Джерела The Times в розвідці стверджують, що достатня кількість полонію-210, яким був отруєний Литвиненко, могли роздобути тільки люди, наділені повноваженнями співробітників ФСБ.

На думку неназваного високопосадового представника поліції, спосіб, обраний для вбивства 43-річного політемігранта був задуманий як попередження його друзям і союзникам.

"Їм продемонстрували, наскільки неприваблива така смерть. Подібна схема могла бути здійснена тільки професіоналами, які мають великий досвід в проведенні міжнародних операцій", - сказало джерело.

Нагадаємо, що твердження про причетність до замаху на Литвиненка російських спецслужб неодноразово висловлювалися друзями і колегами покійного. Сам він перед смертю надиктував лист, в якому звинуватив в своїй смерті особисто Володимира Путіна.

Лента.ру