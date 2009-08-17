Кількість загиблих на Саяно-Шушенській ГЕС збільшилася

За останніми даними, в результаті аварії на Саяно-Шушенській гідроелектростанції (ГЕС) загинули 10 осіб, 11 постраждали, 30 людей вважаються зниклими безвісти. Такі дані наводить апарат повноважного представника президента РФ по Сибірському федеральному округу з посиланням на інформацію Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ.

Раніше повідомлялося, що в результаті аварії на Саяно-Шушенській ГЕС загинули 8 і постраждали 14 осіб, більше 60 вважалися зниклими безвісти.

Аварія на Саяно-Шушенській ГЕС сталася сьогодні вранці. За даними слідства, вибух масляного трансформатора зруйнував стіни і стелі в машинному залі, де розташовані турбіни, внаслідок чого до залу почала надходити вода. В результаті аварії повністю зруйнований другий гідроагрегат ГЕС, серйозні пошкодження одержали сьомий і дев`ятий гідроагрегати, ще на трьох гідроагрегатах зруйнована покрівля. Наразі проникнення води в машинний зал ліквідоване.

За фактом аварії порушено кримінальну справу за ст.143 Кримінального кодексу РФ (порушення правил охорони праці).

Сума шкоди наразі встановлюється. Як повідомив виконуючий обов`язки голови правління "Росгідро" Василь Зубакін, вона обчислюватиметься "мільярдами рублів".

Кажучи про причини аварії, він зазначив, що є декілька версій події, які уточнюватимуться. Як повідомив журналістам глава МНС РФ Сергій Шойгу, на відновлення трьох гідроагрегатів Саяно-Шушенській ГЕС, де сьогодні відбулася аварія, знадобляться місяці або роки.

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