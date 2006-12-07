На Лондон обрушився раптовий смерч
Є постраждалі
Кілька вулиць північної частини Лондона 7 грудня постраждали від раптового смерча, повідомляє Sky News.
Найсильнішого удару, за даними телекомпанії, зазнала вулиця Chamberlayne Road в районі Kensal Rise: вихор зривав дахи будинків, трощив автомобілі і вікна.
Один з місцевих жителів зізнався, що подія дуже сильно налякала як його самого, так і його сусідів: "Люди приголомшені. Це зовсім не те, що може статися в центрі Лондона".
В результаті удару стихії постраждали як мінімум шість чоловік. Один доставлений в лікарню з серйозною черепномозковою травмою.
Синоптики пояснили подію утворенням у цій місцевості своєрідного "пирога" з шарів теплого повітря біля землі і холодного на висоті. У цих умовах маси теплого повітря почали вихоплюватися вгору, закручуючи навколо себе смерч.
В інших районах міста спостерігалися схожі явища, відзначає телеканал.