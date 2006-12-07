На Лондон обрушився раптовий смерч

Кілька вулиць північної частини Лондона 7 грудня постраждали від раптового смерча, повідомляє Sky News.

Найсильнішого удару, за даними телекомпанії, зазнала вулиця Chamberlayne Road в районі Kensal Rise: вихор зривав дахи будинків, трощив автомобілі і вікна.

Один з місцевих жителів зізнався, що подія дуже сильно налякала як його самого, так і його сусідів: "Люди приголомшені. Це зовсім не те, що може статися в центрі Лондона".

В результаті удару стихії постраждали як мінімум шість чоловік. Один доставлений в лікарню з серйозною черепномозковою травмою.

Синоптики пояснили подію утворенням у цій місцевості своєрідного "пирога" з шарів теплого повітря біля землі і холодного на висоті. У цих умовах маси теплого повітря почали вихоплюватися вгору, закручуючи навколо себе смерч.

В інших районах міста спостерігалися схожі явища, відзначає телеканал.

Лента.ру