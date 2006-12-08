Скотланд-Ярд знає, де саме отруїли Литвиненка

Слідство у справі Олександра Литвиненка дійшло висновку, що колишній підполковник ФСБ був отруєний у барі Pine Bar готелю Millennium Hotel, де він зустрічався з Андрієм Луговим і Дмитром Ковтуном, пише у п`ятницю газета The Times.

Проби, які було взято у всіх семи співробітників персоналу, що працювали в барі 1 листопада, показали позитивний результат на полоній-210 - радіоактивну речовину, що привела до смерті Литвиненка. Представники міністерства охорони здоров`я намагаються терміново зв`язатися з 250 відвідувачами, що побували в людному закладі того вечора.

Pine Bar популярний серед підприємців і іноземців, що зупиняються в п`ятизірковому готелі в Гросвенор-сквері. Багато хто з іноземців, які побували там в день отруєння Литвиненка, вже повернулися додому, оскільки раніше влада повідомила про відсутність ризику для їх здоров`я.

Фахівці з охорони здоров`я були здивовані тим, що рівень радіації, виявлений у сімох співробітників бару, близький дозі опромінення, яку дістала вдова Олександра Литвиненка Марина. Як заявив представник Мінохоронздоров`я Пет Труп (Pat Troop), короткострокового ризику для здоров`я працівників закладу немає, а в довгостроковій перспективі існує "дуже маленька" небезпека захворіти на рак.

Представник міністерського відділу з радіаційного захисту Майкл Кларк (Michael Clark) у четвер увечері висловив припущення, що політемігрант був отруєний опроміненою сигаретою або напоєм.

Мікроскопічна кількість полонія-210, що потрапила в склянку Литвиненка, могла стати причиною болісної смерті, яка спіткала його в лондонській лікарні три тижні потому. Випаровування від отруєного токсичним ізотопом напою, могли потрапити в дихальні шляхи всіх тих, хто перебував у барі. Більшою мірою це позначилося на двох російських супутниках загиблого і працівниках закладу, оскільки вони пробули в приміщенні довше за всіх.

За версією слідства, отруєний напій був виготовлений в одному з готельних номерів. Значні сліди полонія були виявлені в кімнаті на четвертому поверсі готелю, в якому зупинявся якийсь росіянин.

Поліцейські припускають, що 1 листопада вбивця вистежував свою жертву в місті і спочатку спробував виконати задумане в суші-барі Itsu на Пікаділлі, де також були виявлені значні сліди радіації. Сліди полонія були виявлені в італійському консультантові з питань безпеки Маріо Скарамеллі, з яким Литвиненко зустрічався в суші-ресторані.

Частинки полонія-210 були виявлені в усіх місцях, які колишній співробітник ФСБ відвідав після Millennium Hotel.

Лента.ру