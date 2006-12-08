Німецька газета обіцяє показати голого єврокомісара

Газета Focus пообіцяла опублікувати знімки, на яких зображені єврокомісар з питань розширення Гюнтер Ферхойген (Guenther Verheugen) і його співробітниця Петра Ерлер (Petra Erler), пише The Times. При цьому на одній з фотографій, як повідомляється, високопосадовець сфотографований без одягу.

Знімки, за даними видання, зроблені на нудистському пляжі Литви, де Ферхойген проводив відпустку в серпні 2006 року.

Сам єврокомісар спростовує чутки про можливий інтимний зв`язок зі своєю співробітницею, які давно курсують у німецькій жовтій пресі. Як заявляє Ферхойген, "питання про те, де і з ким я провів відпустку, не стосується нікого окрім мене і моєї дружини". Дружина Ферхойгена Габріеле (Gabriele), яку цитує Bild, підтримала чоловіка, зазначивши, що знає про його відпустку.

На захист свого колеги виступив і глава Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу, який нагадав журналістам про необхідність поважати приватне життя людей.

Лента.ру