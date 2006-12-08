У Гамбурзі в квартирі російського бізнесмена знайдені сліди радіації

Сліди отруєння екс-офіцера ФСБ Олександра Литвиненка вже знайдені в Гамбурзі, повідомило у п`ятницю інтернет-видання німецької газети "Вельт".

З посиланням на поліцейські джерела цього німецького портового міста газета пише, що "під час широкомасштабної поліцейської операції, пов`язаної із справою Литвиненка, в міському районі Альтона в п`ятницю ввечері був проведений обшук в одній з квартир, де нібито проживає неназваний російський бізнесмен".

"Не виключено, що якась частина підготовки до злочину (отруєння Литвиненка) здійснювалася в Гамбурзі", пише "Вельт".

Як повідомляється далі, "орендар згаданої квартири нібито нині лежить в одній з московських лікарень, де проходить курс лікування у зв`язку з виявленням в його організмі високого рівня радіації".

Ще кілька тижнів тому, уточнює газета, він жив у своїй гамбургській квартирі в районі Альтона.

Водночас "Вельт" зазначає, що поки що цю людину не можна вважати підозрюваним, оскільки інформація у даній справі залишається дуже непевною.

Газета пише, що офіційна інформація з цього приводу не надходить, на всі відомості "вже накладена заборона". "Журналістам також не повідомили точної адреси, оскільки може існувати небезпека радіоактивного зараження", - пише видання.

Газеті, проте, вдалося з`ясувати, що в поліції Гамбурга відбувається засідання керівного штабу, а всім черговим поліцейським округу тимчасово заборонено залишати установу.

РІА "Новости"